पाकिस्तान में जन्में UAE के बल्लेबाज आसिफ खान पर ICC ने लगाया 15 महीने का प्रतिबंध

ICC ने बयान जारी करते हुए कहा, "36 वर्षीय खिलाड़ी ने ICC एंटी-डोपिंग कोड के आर्टिकल 2.1 के उल्लंघन की बात मानी और वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) तथा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के साथ 'केस रिजाल्यूशन एग्रीमेंट' के जरिए सजा को स्वीकार किया।"

आसिफ किसी टीम के साथ ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं या किसी क्लब या ICC की सदस्य संस्था की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वे 8 दिसंबर से ही खेलने के लिए योग्य होंगे।