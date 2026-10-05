भारत और वेस्टइंडीज पर जुर्माना लगा है (फाइल तस्वीर)

ICC का बड़ा फैसला, तीसरे वनडे के बाद लगाया भारत और वेस्टइंडीज पर जुर्माना

लेखन आदर्श कुमार 02:15 pm Oct 05, 202602:15 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम पर शनिवार को मुल्लांपुर स्टेडियम में खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे में धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगाया गया है। भारत पर मैच फीस का 20 प्रतिशत, जबकि वेस्टइंडीज पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। समय की छूट को ध्यान में रखने के बाद भारत निर्धारित ओवर गति से 4 ओवर और वेस्टइंडीज 2 ओवर पीछे रहा। इसी वजह से दोनों टीमों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई।