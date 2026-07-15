वनडे विश्व कप के प्रारूप में बड़ा बदलाव हुआ है (फाइल तस्वीर)

वनडे विश्व कप 2027 के प्रारूप में हुआ बदलाव, अब इस नियम से खेला जाएगा टूर्नामेंट

लेखन आदर्श कुमार 04:17 pm Jul 15, 202604:17 pm

क्या है खबर?

वनडे विश्व कप 2027 के प्रारूप को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बड़ा बदलाव किया है। अब 14 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। सबसे निचली रैंकिंग वाली 3 टीमें पहले 'सुपर सीरीज' खेलेगी। इस चरण से एक टीम मुख्य ग्रुप में पहुंचेगी। 12 टीमों को 6-6 के 2 समूहों में बांटा जाएगा। शीर्ष 3-3 टीमें और दोनों ग्रुप की चौथी सर्वश्रेष्ठ टीम 'सुपर 7' के लिए क्वालीफाई करेगी। 'सुपर 7' से शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएगी।