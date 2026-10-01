ICC ने जारी किए नए नियम, दिन के टेस्ट में भी हो सकेगा पिंक-बॉल का इस्तेमाल
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अपने 'प्लेइंग कंडीशंस' (खेल के नियमों) में कई बदलावों की घोषणा की है। 1 अक्टूबर से लागू होने वाले इन बदलावों का उद्देश्य समय की बर्बादी की समस्या से निपटना, गेंद के स्पेसिफिकेशन्स (मानक) को एक जैसा करना और फील्डिंग से जुड़े कुछ पहलुओं को स्पष्ट करना है। ये नए नियम 1 अक्टूबर या उसके बाद शुरू होने वाली सभी इंटरनेशनल सीरीज पर लागू होंगे।
नियम
पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट में लागू होंगे नियम
खेलने के बदले हुए नियम सभी प्रारूप में पुरुषों और महिलाओं, दोनों पर लागू होंगे।
ICC की पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि ये बदलाव क्रिकेट की गेंदों, फील्डिंग से जुड़ी स्पष्टता और खेल की गति को बेहतर बनाने पर केंद्रित हैं।
उन्होंने आगे कहा कि इन बदलावों पर बहुत सोच-समझकर विचार किया गया है ताकि यह पक्का किया जा सके कि ये आधुनिक क्रिकेट की जरूरतों को पूरा करें।
पिंक बॉल
दिन में भी पिंक बॉल से खेला जा सकेगा टेस्ट
ट्रायल के तौर पर आपसी सहमति से दिन के टेस्ट मैचों में पिंक बॉल टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
यह फैसला टेस्ट शुरू होने से पहले ही लेना होगा और एक बार खेल शुरू हो जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा।
साथ ही अगर मौसम और हालात खेलने लायक हों, तो दिन के आखिरी ओवर में विकेट गिरने पर खेल अपने-आप खत्म नहीं होगा, बशर्ते वह ओवर पूरा न हुआ हो।
बल्लेबाज
अब बल्लेबाज नहीं कर सकेंगे समय बर्बाद
नए नियमों के मुताबिक, अब अगर कोई बल्लेबाज समय पर गेंद का सामना करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो उसे पहली बार ऐसा करने पर चेतावनी दी जाएगी और दूसरी बार ऐसा करने पर आखिरी चेतावनी दी जाएगी।
तीसरी और उसके बाद की बार ऐसा करने पर, फील्डिंग करने वाली टीम को 5 पेनल्टी रन दिए जाएंगे।
बार-बार ऐसा करने पर आचार संहिता के नियमों को भी लागू किया जा सकता है।
गेंद
क्रिकेट गेंद के वजन को लेकर बनाए गए हैं ये नियम
ICC ने क्रिकेट गेंद के लिए नई सीमाएं भी तय की हैं, जिसके तहत पुरुषों, महिलाओं और जूनियर क्रिकेट के लिए अलग-अलग साइज और वजन के नियम बनाए गए हैं।
ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बनाने वाली कंपनियां अक्सर महिलाओं और जूनियर क्रिकेट दोनों के लिए एक ही तरह की गेंदें बनाती रही हैं।
इन बदलावों का मकसद यह पक्का करना है कि खेल की अलग-अलग वर्ग में इस्तेमाल होने वाली गेंदों के नियमों में ज्यादा एकरूपता हो।
टी-20
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ब्रेक का समय होगा निश्चित
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब 15 मिनट का तय ब्रेक होता है।
अगर समय का नुकसान होता है, तो इसे घटाकर कम से कम 10 मिनट किया जा सकता है।
वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय के खेलने के नियमों में भी बदलाव किया गया है, ताकि 'हेड कोच या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति' ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान पर आ सकें।
इन बदलावों का मकसद खेल की गति को बेहतर बनाना है।