ICC ने जारी किए नए नियम, दिन के टेस्ट में भी हो सकेगा पिंक-बॉल का इस्तेमाल

ICC ने क्रिकेट गेंद के लिए नई सीमाएं भी तय की हैं, जिसके तहत पुरुषों, महिलाओं और जूनियर क्रिकेट के लिए अलग-अलग साइज और वजन के नियम बनाए गए हैं।

ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बनाने वाली कंपनियां अक्सर महिलाओं और जूनियर क्रिकेट दोनों के लिए एक ही तरह की गेंदें बनाती रही हैं।

इन बदलावों का मकसद यह पक्का करना है कि खेल की अलग-अलग वर्ग में इस्तेमाल होने वाली गेंदों के नियमों में ज्यादा एकरूपता हो।