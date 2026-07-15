टी-20 विश्व कप के प्रारूप में कई बदलाव हुए हैं (फाइल तस्वीर)

टी-20 विश्व कप 2028 के प्रारूप में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए नए नियम

लेखन आदर्श कुमार 06:32 pm Jul 15, 202606:32 pm

क्या है खबर?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टी-20 विश्व कप के प्रारूप में बड़ा बदलाव किया है। नया प्रारूप टी-20 विश्व कप 2028 में लागू होगा। 20 टीमों वाला टूर्नामेंट पहले की तरह 55 मैचों का ही रहेगा, लेकिन इसमें 2 अतिरिक्त नॉकआउट मुकाबले जोड़े गए हैं। पहले चरण के मैच 40 से घटाकर 30 कर दिए गए हैं, जबकि दूसरे चरण के मुकाबले 12 से बढ़ाकर 20 कर दिए गए हैं। इसके अलावा सेमीफाइनल से पहले 2 एलिमिनेटर मुकाबले भी होंगे।