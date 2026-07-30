ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी वनडे विश्व कप जीता था (फाइल तस्वीर)

ICC का बड़ा ऐलान, इन 12 मैदानों पर खेले जाएंगे वनडे विश्व कप 2027 के मुकाबले

लेखन आदर्श कुमार 11:10 pm Jul 30, 202611:10 pm

क्या है खबर?

अगले साल होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) वनडे विश्व कप 2027 के लिए कुल 12 मेजबान स्थलों की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। जोहान्सबर्ग में आयोजित समारोह में इसकी घोषणा की गई। दक्षिण अफ्रीका के 8 शहर, जिम्बाब्वे के 3 शहर और नामीबिया की राजधानी विंडहोक को विश्व कप मुकाबलों की मेजबानी सौंपी गई है। ऐसे में आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।