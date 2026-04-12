LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / अभिषेक शर्मा का IPL में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
अभिषेक शर्मा का IPL में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
अभिषेक शर्मा का IPL में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खामोश रहा है बल्ला (तस्वीर: एक्स@IPL)

अभिषेक शर्मा का IPL में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा
Apr 12, 2026
03:07 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 21वां मैच सोमवार (13 अप्रैल) को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले में सभी की निगाहें SRH के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर होंगी, जो पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मुकाबले में अर्धशतक जड़कर फॉर्म हासिल कर चुके हैं। आइए RR के खिलाफ उनके प्रदर्शन का विश्लेषण करते हैं।

आंकड़े

RR के खिलाफ खामोश रहा है अभिषेक का बल्ला

अभिषेक का बल्ला IPL में RR के खिलाफ अब तक खामोश ही रहा है। ESPN क्रिकइंफो के अनुसार, RR के खिलाफ 7 पारियों में 22.16 की औसत के साथ उन्होंने मात्र 133 रन बनाए हैं। इसमें एक अर्धशतक शामिल है, जो उन्होंने 2023 में जयपुर में बनाया था। शेष 6 पारियों में अभिषेक 25 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सके। इनमें एक बार शून्य पर आउट होना शामिल है। RR के खिलाफ उनकी स्ट्राइक रेट 135.71 की रही है।

प्रदर्शन

राजीव गांधी स्टेडियम में कैसा रहा है अभिषेक का प्रदर्शन?

यह आगामी मैच राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, जो SRH का घरेलू मैदान भी है। अभिषेक ने इस मैदान पर RR के खिलाफ 3 बार बल्लेबाजी की है, जिसमें उन्होंने क्रमशः 24, 12 और 0 रन बनाए हैं। कुल मिलाकर उन्होंने इस मैदान पर 202.72 के शानदार स्ट्राइक रेट और 28.94 की औसत से 521 रन बनाए हैं। ऐसे में वह घरेलू मैदान पर बड़ी पारी खेलकर RR के खिलाफ अपनी असफलता को पीछे छोड़ना चाहेंगे।

Advertisement

करियर

कैसा रहा है अभिषेक का IPL करियर?

अभिषेक ने 2018 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अपने IPL करियर की शुरुआत की थी। अभिषेक ने अब तक 81 मुकाबले खेले हैं और इसकी 78 पारियों में 27.38 की औसत और 165.73 की स्ट्राइक रेट से 1,944 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 10 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 141 रन रहा है। वह SRH के अलावा दिल्ली कैपिटल्स (DC) का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

Advertisement