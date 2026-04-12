यशस्वी जायसवाल का IPL में SRH के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े

आंकड़े जायसवाल ने SRH के खिलाफ 8 पारियों में जड़े हैं 2 अर्धशतक जायसवाल ने अतीत में SRH के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है। ESPN क्रिकइंफो के अनुसार, जायसवाल ने IPL में SRH के खिलाफ 8 बार बल्लेबाजी की है। इन मैचों में उन्होंने 33.37 के औसत से 267 रन बनाए हैं, जिनमें दो अर्धशतक और 154.33 का शानदार स्ट्राइक रेट शामिल है। जायसवाल SRH के खिलाफ लगातार रन बनाने में भी सफल रहे हैं। यही कारण है कि वह 5 बार 35 रन का आंकड़ा छूने में भी सफल रहे हैं।

प्रदर्शन राजीव गांधी स्टेडियम में कैसा रहा है जायसवाल का प्रदर्शन? SRH और RR के बीच यह आगामी मैच राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, जो SRH का घरेलू मैदान भी है। जायसवाल इस मैदान पर SRH के खिलाफ 3 बार बल्लेबाजी कर चुके हैं और उन्होंने क्रमशः 67, 54 और 1 रन के स्कोर बनाए हैं। इस प्रकार SRH के खिलाफ उनके दोनों अर्धशतक हैदराबाद में ही आए हैं। ऐसे में वह इस बार भी बड़ी पारी खेलने का प्रयास करेंगे, जबकि SRH उन्हें जल्द आउट करना चाहेगी।

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