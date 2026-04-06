IPL में यशस्वी जायसवाल का MI के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

IPL में यशस्वी जायसवाल का MI के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 13वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) का सामना राजस्थान रॉयल्स (RR) से 7 अप्रैल को होना है। RR ने अपने शुरुआती दोनों मैच में जीत दर्ज की है और अब रियान पराग की कप्तानी में टीम जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी। RR से यशस्वी जायसवाल टीम को अच्छी शुरुआत दिलाना चाहेंगे। वह शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। इस बीच जायसवाल के MI के खिलाफ प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
MI के खिलाफ शानदार रहा है जायसवाल का प्रदर्शन
क्रिकइंफो के अनुसार, जायसवाल ने IPL में MI के खिलाफ 8 बार बल्लेबाजी की है। इन मैचों में उन्होंने 42.28 की औसत से 296 रन बनाए हैं। MI के खिलाफ कम से कम 250 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में उनका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा (177.24) है। जायसवाल के दोनों IPL शतक MI के खिलाफ ही आए हैं। वह MI के खिलाफ 5 बार 15 रन से कम के स्कोर पर आउट हुए हैं।
प्रदर्शन
MI के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ जायसवाल का प्रदर्शन
जसप्रीत बुमराह के खिलाफ जायसवाल ने 16 गेंदों में 19 रन बनाए हैं। इस बीच बुमराह ने उन्हें एक बार आउट किया है। जायसवाल ने दीपक चाहर के विरुद्ध 7 गेंदों में 6 रन बनाए हैं। इस बीच चाहर ने उनका विकेट एक बार लिया है। शार्दुल ठाकुर के खिलाफ जायसवाल ने 22 गेंदों में 45 रन बनाए हैं। इस दौरान ठाकुर उन्हें IPL में कभी आउट नहीं कर सके हैं।
आंकड़े
ऐसा है जायसवाल का IPL करियर
जायसवाल ने पहला IPL मुकाबला 2020 में खेला था। उन्होंने 69 मुकाबले खेले हैं और इसकी 68 पारियों में 35.29 की औसत से 2,259 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 151.71 की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 124 रन रहा है। जायसवाल के बल्ले से 2 शतक और 16 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 124 रन है। IPL 2025 में इस खिलाड़ी ने 14 पारियों में 43 की औसत से 559 रन बनाए थे।