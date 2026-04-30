IPL में यशस्वी जायसवाल का DC के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 43वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना राजस्थान रॉयल्स (RR) से 1 मई को होगा। IPL 2026 में RR ने अब तक 6 मैच जीते हैं और DC ने 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। सवाई मान सिंह स्टेडियम में होने वाले अगले मैच में यशस्वी जायसवाल DC के खिलाफ अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगे। इस बीच जायसवाल के DC के खिलाफ प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन DC के विरुद्ध जायसवाल का प्रदर्शन जायसवाल ने DC के विरुद्ध अब तक 7 मैच खेले हैं, जिसकी 7 ही पारियों में उन्होंने 25.42 की औसत और 130.88 की स्ट्राइक रेट के साथ 178 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 60 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 अर्धशतक लगाए। वह इस टीम के सामने 18 चौके और 8 छक्के भी लगाए हैं। उन्होंने 2020 में DC के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था।

गेंदबाज DC के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ जायसवाल का प्रदर्शन जायसवाल और कुलदीप यादव 3 पारियों में आमने-सामने हुए हैं। इस बीच RR के बल्लेबाज ने 12 गेंदों में 19 रन बनाए हैं। कुलदीप ने उन्हें एक बार आउट किया है। टी नटराजन के खिलाफ जायसवाल ने 10 गेंदों में 10 रन बनाए हैं। नटराजन ने उन्हें एक बार आउट किया है। मुकेश कुमार ने जायसवाल को 2 बार आउट किया है। इस दौरान जायसवाल ने मुकेश के खिलाफ 16 गेंदों में 17 रन बनाए हैं।

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