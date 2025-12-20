विराट कोहली का विजय हजारे ट्रॉफी में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

ऋषभ पंत को 24 दिसंबर से शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली टीम का कप्तान बनाया गया है। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली भी पहले 2 मैचों के लिए टीम का हिस्सा होंगे। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) ने उनकी भागीदारी की पुष्टि की है। कोहली की मौजूदगी से एक बार फिर इन मैचों का महत्व बढ़ जाएगा। इस बीच कोहली के विजय हजारे ट्रॉफी के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन डेढ़ दशक बाद विजय हजारे ट्रॉफी में नजर आएंगे कोहली कोहली ने आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी 2009-10 सीजन में खेली थी। उन्होंने उस संस्करण में 5 पारियों में 45.80 की औसत और 102.23 की स्ट्राइक रेट के साथ 229 रन बनाए थे। उस दौरान उन्होंने 94 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 अर्धशतक लगाए थे। कोहली की टीम दिल्ली में उनसे ज्यादा रन सिर्फ शिखर धवन (327) और मिथुन मन्हास (251) के बल्ले से निकले थे।

आंकड़े विजय हजारे ट्रॉफी में कोहली के आंकड़े कोहली ने अब तक विजय हजारे ट्रॉफी में कुल 14 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 68.25 की उम्दा औसत और 106.08 की जोरदार स्ट्राइक रेट से 819 रन बनाए हैं। इस बीच उनके नाम 4 शतक और 3 अर्धशतक दर्ज हैं। बता दें कि आगामी सीजन में टीम दिल्ली ग्रुप-D में रखी गई है, जिसमें गुजरात, सर्विसेज, सौराष्ट्र, ओडिशा, रेलवे, हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसी अन्य टीमें शामिल हैं।

टीम विजय हजारे ट्रॉफी के लिए ऐसी है दिल्ली की टीम शुरुआती 2 मैचों के लिए दिल्ली की टीम: ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), आयुष बडोनी (उप-कप्तान), विराट कोहली, अर्पित राणा, यश ढुल, सार्थक रंजन, प्रियांश आर्य, तेजस्वी सिंह (विकेटकीपर), नितीश राणा, रितिक शौकीन, हर्ष त्यागी, सिमरजीत सिंह, प्रिंस यादव, दिविज मेहरा, आयुष डोसेजा, वैभव कांडपाल, रोहन राणा, इशांत शर्मा, नवदीप सैनी, अनुज रावत (स्टैंडबाय विकेटकीपर)।

