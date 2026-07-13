विराट कोहली का इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

विराट कोहली का इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम मंगलवार (14 जुलाई) से इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस सीरीज में विराट कोहली पर खास निगाहें रहेंगी, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के बाद वह पहली बार मैदान पर उतरेंगे। कोहली वर्तमान में वनडे क्रिकेट में सबसे महान बल्लेबाज हैं और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ कई यादगार पारियां भी खेली है। ऐसे में आइए इंग्लैंड के खिलाफ उनके प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।
आंकड़े
कोहली के इंग्लैंड के खिलाफ कैसे रहे हैं आंकड़े?
ESPN क्रिकइंफो के अनुसार, कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2011 में खेला था।
उसके बाद से अब तक वह इंग्लिश टीम के खिलाफ 38 मैच खेले हैं, जिसमें 41.08 की औसत और 88.25 की स्ट्राइक रेट से 1,397 रन बनाए हैं।
इसमें 3 शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 122 रन का रहा है।
वह इंग्लैंड के खिलाफ चौथे सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं।
प्रदर्शन
इंग्लैंड की सरजमीं पर कैसा रहा है कोहली का प्रदर्शन?
इंग्लैंड की सरजमीं पर कोहली का प्रदर्शन सराहनीय रहा है।
इंग्लैंड में उन्होंने 33 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 33 पारियों में 51.88 की औसत और 91.21 की स्ट्राइक रेट से 1,349 रन बनाने में सफल रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने 1 शतक के अलावा 13 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 107 रन का रहा है।
वह इंग्लैंड में सर्वाधिक रन बनाने वाले शीर्ष 5 विदेशी बल्लेबाजों में शामिल हैं। ऐसे में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।
करियर
कैसा रहा है कोहली का वनडे करियर?
कोहली ने साल 2008 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था।
वह अब तक 311 मैच की 299 पारियों में 58.71 की औसत और 93.82 की स्ट्राइक रेट के साथ 14,797 रन रन बना चुके हैं।
इस दौरान उन्होंने 77 अर्धशतक के साथ रिकॉर्ड 54 शतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 183 रन का है।
वह में वनडे में सचिन तेंदुलकर (18,426) के बाद दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।