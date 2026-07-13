इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली पर होगी निगाहें

विराट कोहली का इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 03:21 pm Jul 13, 202603:21 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम मंगलवार (14 जुलाई) से इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस सीरीज में विराट कोहली पर खास निगाहें रहेंगी, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के बाद वह पहली बार मैदान पर उतरेंगे। कोहली वर्तमान में वनडे क्रिकेट में सबसे महान बल्लेबाज हैं और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ कई यादगार पारियां भी खेली है। ऐसे में आइए इंग्लैंड के खिलाफ उनके प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।