विराट कोहली का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर प्रदर्शन सामान्य ही रहा है

विराट कोहली का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर कैसा रहा है प्रदर्शन? हैरान कर देंगे आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 04:18 pm Jul 18, 202604:18 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। इस निर्णायक मुकाबले को दोनों टीमें हर हाल में जीतना चाहेगी क्योंकि दोनों सीरीज में 1-1 से बराबरी है। भारतीय टीम को मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। ऐसे में आइए लॉर्ड्स में कोहली के प्रदर्शन पर एक नजर डाल लेते हैं।