तिलक वर्मा का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार रहा है प्रदर्शन

तिलक वर्मा का टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?

लेखन भारत शर्मा
Feb 21, 2026
03:11 pm
क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 में रविवार (22 फरवरी) को भारतीय क्रिकेट टीम का सुपर-8 में पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें अब तक अपराजित रही हैं, जिससे यह मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है। सबकी निगाहें तिलक वर्मा पर होंगी क्योंकि उनका दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड शानदार रहा है। आइए उनके दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।

औसत

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 70.85 की है तिलक की औसत

ESPN क्रिकइंफो के अनुसार, तिलक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अब तक 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 70.85 की औसत से 496 रन बनाए हैं। इसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय और कुल मिलाकर चौथे खिलाड़ी हैं। तिलक के अलावा न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल (53.00) और पाकिस्तान के पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान (51.33) ही ऐसे अन्य बल्लेबाज हैं जिनकी औसत इस मामले में 44 से अधिक है।

शतक

तिलक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जड़े हैं 2 शतक

तिलक ने साल 2024 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर खेली गई टी-20 सीरीज में लगातार 2 शतक जड़कर कमाल किया था। उन्होंने जोहान्सबर्ग में 47 गेंदों पर 120* रन और सेंचुरियन में 56 गेंदों पर 107* रन बनाए थे। उनके साथ संजू सैमसन ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने प्रोटियाज टीम के खिलाफ 2 शतक बनाए हैं। इंग्लैंड के फिलिप साॅल्ट (141* रन, 2025) और बाबर आजम (122 रन, 2021) ने प्रोटियाज टीम के खिलाफ तिलक से अधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाए हैं।

परेशानी

मौजूदा विश्व कप में परेशानी का कारण है तिलक की स्ट्राइक रेट

मौजूदा टी-20 विश्व कप में वर्मा ने 4 मैचों में 120.45 की स्ट्राइक रेट से 106 रन बनाए हैं। यह उनकी सामान्य स्ट्राइक रेट से थोड़ी कम है। USA, नामीबिया और पाकिस्तान के खिलाफ मैचों में उन्होंने लगातार तीन बार 25 रन और नीदरलैंड के खिलाफ 31 रन बनाए हैं। तिलक ने अब तक 44 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 46.03 की औसत और 141.80 की स्ट्राइक रेट से 1,289 रन बनाए हैं। इसमें 6 अर्धशतक और 2 शतक शामिल हैं।

