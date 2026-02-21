तिलक वर्मा का टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?

औसत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 70.85 की है तिलक की औसत ESPN क्रिकइंफो के अनुसार, तिलक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अब तक 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 70.85 की औसत से 496 रन बनाए हैं। इसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं। वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय और कुल मिलाकर चौथे खिलाड़ी हैं। तिलक के अलावा न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल (53.00) और पाकिस्तान के पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान (51.33) ही ऐसे अन्य बल्लेबाज हैं जिनकी औसत इस मामले में 44 से अधिक है।

शतक तिलक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जड़े हैं 2 शतक तिलक ने साल 2024 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर खेली गई टी-20 सीरीज में लगातार 2 शतक जड़कर कमाल किया था। उन्होंने जोहान्सबर्ग में 47 गेंदों पर 120* रन और सेंचुरियन में 56 गेंदों पर 107* रन बनाए थे। उनके साथ संजू सैमसन ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने प्रोटियाज टीम के खिलाफ 2 शतक बनाए हैं। इंग्लैंड के फिलिप साॅल्ट (141* रन, 2025) और बाबर आजम (122 रन, 2021) ने प्रोटियाज टीम के खिलाफ तिलक से अधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाए हैं।

