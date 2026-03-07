भारत ने जीता था टी-20 विश्व कप 2024 का खिताब

टी-20 विश्व कप के फाइनल मुकाबलों में कैसा रहा है भारतीय टीम का प्रदर्शन?

लेखन भारत शर्मा 08:21 pm Mar 07, 202608:21 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम रविवार (8 मार्च) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस मुकाबले में जीत हासिल करने पर भारत 3 टी-20 विश्व कप खिताब जीतने वाली और लगातार दो बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाने वाली पहली टीम बन जाएगी। आइए टी-20 विश्व कप फाइनल में भारत के पिछले प्रदर्शनों पर एक नजर डालते हैं।