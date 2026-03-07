LOADING...
टी-20 विश्व कप के फाइनल मुकाबलों में कैसा रहा है भारतीय टीम का प्रदर्शन?
भारत ने जीता था टी-20 विश्व कप 2024 का खिताब

टी-20 विश्व कप के फाइनल मुकाबलों में कैसा रहा है भारतीय टीम का प्रदर्शन?

लेखन भारत शर्मा
Mar 07, 2026
08:21 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम रविवार (8 मार्च) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस मुकाबले में जीत हासिल करने पर भारत 3 टी-20 विश्व कप खिताब जीतने वाली और लगातार दो बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाने वाली पहली टीम बन जाएगी। आइए टी-20 विश्व कप फाइनल में भारत के पिछले प्रदर्शनों पर एक नजर डालते हैं।

#1

भारत ने 2007 में पाकिस्तान को हराकर जीता था पहला खिताब

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में पहला टी-20 विश्व कप जीता था। फाइनल में उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 5 रन से हराया था। जोहान्सबर्ग में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने गौतम गंभीर (75) के अर्धशतक से 157 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान की टीम मिस्बाह-उल-हक (43) की पारी के बाद भी 152 रन ही बना पाई थी। ​​ भारत से आरपी सिंह और इरफान पठान ने सर्वाधिक 3-3 विकेट अपने नाम किए थे।

#2

साल 2014 में श्रीलंका ने भारत को दी थी मात

धोनी की कप्तानी में भारत ने लगातार पांच मैच जीतकर टी-20 विश्व कप 2014 के फाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि, ढाका में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने उसे हरा दिया। भारत ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी के आगे विराट कोहली (77) के अर्धशतक से 130/4 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में श्रीलंका ने 17.5 ओवर में ही लक्ष्य हासिल करते हुए अपने पहले खिताब पर कब्जा जमा लिया।

#3

भारत ने 2024 में दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता खिताब

टी-20 विश्व कप 2024 में भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में खिताब जीतकर दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ बारबाडोस में खेले गए फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली (76) के अर्धशतक के दम पर 176/7 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में प्रोटियाज टीम जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या की बेहतरीन गेंदबाजी के आगे 169/8 रन ही बना पाई थी।

