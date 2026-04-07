IPL में शुभमन गिल का DC के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

IPL में शुभमन गिल का DC के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 14वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना गुजरात टाइटंस (GT) से 8 अप्रैल को होगा। GT के कप्तान शुभमन गिल अपने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ नहीं खेले थे। उनके अब फिट होकर अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले अगले मैच में खेलने की उम्मीद है। इस बीच गिल के DC के खिलाफ किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
DC
DC के खिलाफ गिल का प्रदर्शन
क्रिकइंफो के अनुसार, गिल ने DC के खिलाफ 16 मैचों की 16 ही पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए 32.4 की औसत और 135 की स्ट्राइक रेट के साथ 486 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 3 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। IPL में DC के विरुद्ध उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 93 रन रहा है। इस टीम के खिलाफ गिल ने 37 चौके और 19 छक्के लगाए हैं।
प्रदर्शन
DC के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ गिल के आंकड़े
गिल ने IPL में कप्तान अक्षर पटेल के खिलाफ 59 गेंदों में 147.45 की स्ट्राइक रेट से 87 रन बनाए हैं। दूसरी तरफ अक्षर इस बल्लेबाज का विकेट हासिल नहीं कर सके हैं। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव के खिलाफ गिल ने बिना आउट हुए सिर्फ 24 गेंदों पर 42 रन बनाए हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन के खिलाफ गिल ने 38 गेंदों में 155.26 की स्ट्राइक रेट से 59 रन बनाए हैं।
जानकारी
अरुण जेटली स्टेडियम में गिल का प्रदर्शन
अरुण जेटली स्टेडियम में गिल ने IPL में 5 पारियों में 38.5 की औसत और 146.66 की स्ट्राइक रेट के साथ 154 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 अर्धशतक लगाया है।
करियर
शानदार रहा है गिल का IPL करियर
गिल ने साल 2018 में SRH के खिलाफ ही अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 119 मैच खेले हैं, जिसकी 116 पारियों में लगभग 40 की औसत और 138.77 की स्ट्राइक रेट के साथ 3,905 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। उनके बल्ले से 4 शतक और 26अर्धशतक निकले हैं। इस बीच सर्वश्रेष्ठ स्कोर 129 रन का रहा है। वह इस लीग में अब तक 100 से अधिक छक्के भी जड़ चुके हैं।