IPL में शुभमन गिल का DC के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

DC DC के खिलाफ गिल का प्रदर्शन क्रिकइंफो के अनुसार, गिल ने DC के खिलाफ 16 मैचों की 16 ही पारियों में एक बार नाबाद रहते हुए 32.4 की औसत और 135 की स्ट्राइक रेट के साथ 486 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 3 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। IPL में DC के विरुद्ध उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 93 रन रहा है। इस टीम के खिलाफ गिल ने 37 चौके और 19 छक्के लगाए हैं।

प्रदर्शन DC के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ गिल के आंकड़े गिल ने IPL में कप्तान अक्षर पटेल के खिलाफ 59 गेंदों में 147.45 की स्ट्राइक रेट से 87 रन बनाए हैं। दूसरी तरफ अक्षर इस बल्लेबाज का विकेट हासिल नहीं कर सके हैं। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव के खिलाफ गिल ने बिना आउट हुए सिर्फ 24 गेंदों पर 42 रन बनाए हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन के खिलाफ गिल ने 38 गेंदों में 155.26 की स्ट्राइक रेट से 59 रन बनाए हैं।

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जानकारी अरुण जेटली स्टेडियम में गिल का प्रदर्शन अरुण जेटली स्टेडियम में गिल ने IPL में 5 पारियों में 38.5 की औसत और 146.66 की स्ट्राइक रेट के साथ 154 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 अर्धशतक लगाया है।

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