वनडे टीम में वापसी करने वाले रुतुराज गायकवाड़ का कैसा रहा है लिस्ट-A करियर? जानिए आंकड़े 

वनडे टीम में वापसी करने वाले रुतुराज गायकवाड़ का कैसा रहा है लिस्ट-A करियर? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम घोषित की है, जिसमें रुतुराज गायकवाड़ की वापसी हुई है। वह दिसंबर 2025 में आखिरी बार वनडे मैच में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने जून में इंडिया-A की ओर से खेलते हुए निरंतर रन बनाए थे और चयनकर्ताओं ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। आइए उनके लिस्ट-A करियर पर एक नजर डालते हैं।
हालिया प्रदर्शन
ऐसा रहा गायकवाड़ का हालिया प्रदर्शन
गायकवाड़ ने इंडिया-A की ओर से श्रीलंका-A और अफगानिस्तान-A के खिलाफ त्रिकोणीय वनडे सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया था।
उन्होंने 5 मैचों में 54.80 की औसत और 86.16 की स्ट्राइक रेट के साथ 274 रन बनाए थे। उन्होंने एक शतक और एक ही अर्धशतक भी लगाया था।
उन्होंने उस सीरीज में 101, 66, 37, 30, और 40 रन बनाए थे। इंडिया-A ने फाइनल में श्रीलंका-A को हराया था।
लिस्ट-A
शानदार रहा है गायकवाड़ का लिस्ट-A करियर
लिस्ट-A क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने अब तक 104 मुकाबले खेले हैं और इसकी 100 पारियों में 58.61 की औसत से 5,334 रन बनाने में सफल रहे हैं।
उनके बल्ले से 21 शतक और 20 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 220 रन रहा है।
उन्होंने 2017 में अपने लिस्ट-A करियर की शुरुआत की थी। वह घरेलू क्रिकेट में महाराष्ट्र क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं।
औसत
लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे बेहतर औसत वाले बल्लेबाज हैं गायकवाड़
क्रिकइन्फो के अनुसार, 50 ओवर प्रारूप में गायकवाड़ फिलहाल सबसे बेहतर औसत (58.61) वाले बल्लेबाज हैं।
न्यूनतम 3,000 रन वाले बल्लेबाजों में उनके बाद दूसरा सबसे बेहतर औसत इंग्लैंड के सैम हेन हैं। इंग्लैंड से 2 वनडे खेल चुके हेन ने अब तक 58.18 की औसत से 3,084 रन बनाए हैं।
ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेवन ने 57.86 की औसत से 15,103 रन बनाए थे।
भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने 57.8 की औसत से 16,591 रन बनाए हैं।
वनडे करियर
भारतीय टीम से 9 वनडे खेल चुके हैं गायकवाड़
गायकवाड़ ने 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से अपने वनडे करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 9 वनडे की 8 पारियों में 28.50 की औसत के साथ 228 रन बनाए हैं।
वह 1 शतक से पहले 1 अर्धशतक भी लगा चुके हैं।
बता दें कि उन्होंने अपना इकलौता शतक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ (105) बनाया था।
गायकवाड़ भारत की ओर से 23 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेल चुके हैं।