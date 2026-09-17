बेमिसाल रहा है गायकवाड़ का लिस्ट-A करियर (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वनडे टीम में वापसी करने वाले रुतुराज गायकवाड़ का कैसा रहा है लिस्ट-A करियर? जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 04:07 pm Sep 17, 202604:07 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम घोषित की है, जिसमें रुतुराज गायकवाड़ की वापसी हुई है। वह दिसंबर 2025 में आखिरी बार वनडे मैच में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने जून में इंडिया-A की ओर से खेलते हुए निरंतर रन बनाए थे और चयनकर्ताओं ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। आइए उनके लिस्ट-A करियर पर एक नजर डालते हैं।