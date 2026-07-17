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रोहित शर्मा का वनडे विश्व कप के इतिहास में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
2023 विश्व कप में रोहित ने किया था कमाल का प्रदर्शन (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

रोहित शर्मा का वनडे विश्व कप के इतिहास में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला
Jul 17, 2026
04:38 pm
क्या है खबर?

वनडे विश्व कप का अगला संस्करण 2027 में होना है और ऐसी खबर है कि रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं। रोहित के नेतृत्व में भारत ने 2023 में हुए पिछले संस्करण में हिस्सा लिया था और टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल हारकर उपविजेता रही थी। उन्होंने अब तक वनडे विश्व कप में जोरदार प्रदर्शन किया है। इस बीच रोहित के इस टूर्नामेंट के इतिहास में किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े 

विश्व कप के इतिहास में जोरदार रहा रोहित का प्रदर्शन 

रोहित ने 2015 से लेकर 2023 के बीच हुए तीनों विश्व कप में हिस्सा लिया था।

उन्होंने इस टूर्नामेंट में 60.57 की औसत के साथ 28 पारियों में 1,575 रन बनाए थे। इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 100 से अधिक की रही थी।

क्रिकइंफो के मुताबिक, रोहित ने विश्व कप में 7 शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं।

वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं।

रन 

विश्व कप में चौथे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं रोहित 

रोहित वनडे विश्व कप के इतिहास में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हैं।

सचिन तेंदुलकर ने इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए हैं। बता दें कि तेंदुलकर ने 1992 से लेकर 2011 के विश्व कप तक 45 मैचों की 44 पारियों में 2,278 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक शामिल हैं।

उनके बाद विराट कोहली (1,795) और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग (1,743) ने रोहित से ज्यादा रन बनाए हुए हैं।

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2023 

2023 में किया था कमाल का प्रदर्शन 

रोहित ने इस विश्व कप 2023 में भारत के लिए सभी 11 मैच खेले, जिसमें 54.27 की उम्दा औसत और 125.94 की दमदार स्ट्राइक रेट के साथ 597 रन बनाए थे।

इस बीच उन्होंने 131 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए थे।

वह विश्व कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान रहे थे। उन्होंने केन विलियमसन का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने बतौर कप्तान 2019 संस्करण में 578 रन बनाए थे।

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कप्तानी 

विश्व कप में सबसे बेहतर जीत प्रतिशत वाले भारतीय कप्तान हैं रोहित

वनडे विश्व कप में रोहित की कप्तानी में भारत का जीत प्रतिशत (90.90) अविश्वसनीय रहा है।

महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारत ने विश्व कप में कुल 17 में से 14 मैच जीते (जीत प्रतिशत- 82.35) और 2 में हार झेली।

कपिल देव की कप्तानी में विश्व कप में भारत ने 15 में से 11 मैच जीते (जीत प्रतिशत- 73.33) और 4 में हार झेली थी।

बतौर कप्तान सौरव गांगुली का वैश्विक प्रतियोगिता में जीत प्रतिशत 81.81 रहा।

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