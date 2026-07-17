2023 विश्व कप में रोहित ने किया था कमाल का प्रदर्शन (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

रोहित शर्मा का वनडे विश्व कप के इतिहास में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 04:38 pm Jul 17, 202604:38 pm

क्या है खबर?

वनडे विश्व कप का अगला संस्करण 2027 में होना है और ऐसी खबर है कि रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं। रोहित के नेतृत्व में भारत ने 2023 में हुए पिछले संस्करण में हिस्सा लिया था और टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल हारकर उपविजेता रही थी। उन्होंने अब तक वनडे विश्व कप में जोरदार प्रदर्शन किया है। इस बीच रोहित के इस टूर्नामेंट के इतिहास में किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।