रोहित शर्मा का इंग्लैंड के खिलाफ प्रदर्शन शानदार रहा है

रोहित शर्मा का इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 02:56 pm Jul 13, 202602:56 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम मंगलवार से इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ शुरू होने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार है। इस सीरीज में सबकी निगाहें दिग्गज सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा पर होंगी। वह सीमित ओवर क्रिकेट में टीम की सफलता का अहम हिस्सा रहे हैं और इंग्लैंड के खिलाफ उनके आंकड़े भी प्रभावशाली हैं। इंग्लैंड की सरजमीं पर भी उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा है। आइए इंग्लैंड के खिलाफ उनके प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।