रोहित शर्मा का IPL में RR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

रोहित शर्मा का IPL में RR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 13वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) का सामना मुंबई इंडियंस (MI) से गुवाहटी में होगा। MI के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने मौजूदा सीजन में अब तक रन बनाए हैं। उन्होंने अपनी 2 पारियों में 78 और 35 रन के स्कोर किए हैं। वह RR के खिलाफ बरसापारा स्टेडियम में टीम को अच्छी शुरुआत दिलाना चाहेंगे। इस बीच रोहित के RR के विरुद्ध प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
RR
RR के खिलाफ रोहित का प्रदर्शन
रोहित ने अपने IPL करियर में लगभग सभी टीमों के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन RR टीम के खिलाफ उनका खराब प्रदर्शन रहा है। उन्होंने RR के खिलाफ 30 मैचों की 29 पारियों में 20.68 की औसत और 126.05 की स्ट्राइक रेट से 600 रन बनाए हैं। इस दौरान 73 के उच्चतम स्कोर के साथ उन्होंने 3 अर्धशतक भी जड़े हैं। वह RR के खिलाफ 4 पारियों में शून्य पर आउट हुए हैं।
प्रदर्शन
रोहित का RR के मौजूदा गेंदबाजों के खिलाफ प्रदर्शन
IPL में रोहित और जोफ्रा आर्चर का आमना-सामना 4 पारियों में हुआ है। इस बीच MI के इस दिग्गज बल्लेबाज ने 10 गेंदों में 9 रन बनाए हैं। आर्चर ने 2 बार उनका विकेट लिया है। रोहित ने रविंद्र जडेजा के खिलाफ 91 गेंदों में 97 रन बनाए हैं। इस बीच जडेजा ने 3 बार उनका विकेट लिया है। संदीप शर्मा के खिलाफ रोहित ने 44 गेंदों में 38 रन बनाए हैं। इस बीच वह 5 बार आउट हुए हैं।
करियर
शानदार रहा है रोहित का IPL करियर
पिछले सीजन में रोहित IPL इतिहास में 7,000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने थे। उनसे पहले RCB के दिग्गज विराट कोहली ने यह कारनामा किया था। रोहित IPL में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अब तक उन्होंने 274 मैचों में 29.95 की औसत और 132.62 की स्ट्राइक रेट के साथ 7,159 रन बनाए हैं। उन्होंने लीग में अब तक 2 शतक और 48 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 109 का है।