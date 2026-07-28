रविंद्र जडेजा का टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

रविंद्र जडेजा का टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। इसमें अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की करीब 8 महीने बाद टीम में वापसी हुई है। टेस्ट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक जडेजा ने अतीत में श्रीलंका के खिलाफ काफी शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में आइए हम श्रीलंका के खिलाफ उनके टेस्ट आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
बल्लेबाजी
जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ 65 से अधिक की औसत से बनाए हैं रन
जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ 7 टेस्ट की 9 पारियों में 65.20 की औसत से 326 रन बनाए हैं। इसमें 2 बार 50+ स्कोर शामिल है।
उन्होंने 2022 मोहाली टेस्ट में करियर सर्वश्रेष्ठ पारी (175*) भी इसी टीम के खिलाफ खेली थी।
यह नंबर-7 या उससे नीचे बल्लेबाजी करने वाले किसी भारतीय बल्लेबाज का सर्वोच्च स्कोर है।
वेस्टइंडीज के रोस्टन चेज ने ही इस क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में उनसे अधिक स्कोर (194) बनाया है।
गेंदबाजी
श्रीलंका के खिलाफ 33 विकेट भी चटका चुके हैं जडेजा
गेंदबाजी में जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ 23.72 की औसत से 33 विकेट लिए हैं। इसमें 2 बार 5 विकेट हॉल शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/41 का रहा है।
वह वीनू मांकड़ और पॉली उमरीगर के बाद टेस्ट मैच में 150 से अधिक रन बनाने और 5 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय ऑलराउंडर हैं।
गौरतलब है कि उस मैच में अपनी एकमात्र अन्य पारी में जडेजा ने 4/46 का आंकड़ा हासिल किया था।
जानकारी
श्रीलंका की सरजमीं पर कैसा रहा है जडेजा का प्रदर्शन?
जडेजा ने श्रीलंकाई सरजमीं पर 2 टेस्ट मैच खेले हैं। साल 2017 की उस सीरीज में उन्होंने 28.76 की औसत से 13 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/152 का था। उन्होंने 2 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 70* और 15 के स्कोर बनाए थे।
करियर
कैसा रहा है जडेजा का टेस्ट करियर?
जडेजा ने 89 टेस्ट में 38.27 की औसत से 4,095 रन बनाए हैं। इसमें 6 शतक और 28 अर्धशतक शामिल हैं।
गेंदबाजी में उन्होंने 25.11 के औसत से 348 विकेट लिए है। इसमें 15 बार 5 विकेट हॉल शामिल है।
टेस्ट क्रिकेट में 4,000 रन और 300 विकेट डबल बनाने वालों में वह कपिल देव (5,248 रन और 434 विकेट), इयान बॉथम (5,200 रन और 383 विकेट) और डेनियल विटोरी (4,531 रन और 362 विकेट) के बाद चौथे खिलाड़ी हैं।