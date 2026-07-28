रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ खेली है अपनी सर्वोच्च पारी

रविंद्र जडेजा का टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 04:54 pm Jul 28, 202604:54 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। इसमें अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की करीब 8 महीने बाद टीम में वापसी हुई है। टेस्ट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक जडेजा ने अतीत में श्रीलंका के खिलाफ काफी शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में आइए हम श्रीलंका के खिलाफ उनके टेस्ट आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।