राशिद खान का टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कप्तान के तौर पर कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

राशिद खान का टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कप्तान के तौर पर कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 
आगामी संस्करण में कप्तानी करेंगे राशिद (तस्वीर: एक्स/@ACBofficials)

लेखन अंकित पसबोला
Jan 01, 2026
05:22 pm
क्या है खबर?

हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने टी-20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी टीम की घोषणा की, जिसमें दिग्गज स्पिनर राशिद खान को टीम का कप्तान बनाया गया। पिछले संस्करण में अफगान टीम सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही थी। ऐसे में आगामी संस्करण में भी अफगानिस्तान कमाल का प्रदर्शन दोहराने का प्रयास करेगी। इस बीच राशिद का कप्तान के तौर पर किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

कप्तानी 

राशिद की कप्तानी में अफगानिस्तान का प्रदर्शन 

राशिद की कप्तानी में अफगानी टीम का जीत प्रतिशत 53.65 रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, राशिद ने अब तक अफगानिस्तान का 41 टी-20 मैचों में नेतृत्व किया है, जिसमें से 22 में उनकी टीम जीती है और 19 में टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। राशिद ने 2019 में पहली बार टीम की कमान संभाली थी। पिछले विश्व कप में भी राशिद की ही कप्तानी में अफगानिस्तानी टीम खेली थी।

प्रदर्शन 

कप्तानी करते हुए शानदार रहा राशिद का प्रदर्शन 

राशिद ने कप्तानी करते हुए 41 टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारियों में 13.37 की उम्दा औसत और 5.87 की इकॉनमी रेट के साथ 69 विकेट लिए। इस दौरान वह कोई 5 विकेट हॉल नहीं ले सके हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कप्तानी करते हुए उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 14 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा। राशिद बतौर कप्तान इस प्रारूप में सर्वाधिक विकेट (पूर्ण सदस्यीय देशों में) लेने वाले गेंदबाज हैं।

प्रदर्शन 

टी-20 विश्व कप 2024 में राशिद का प्रदर्शन

टी-20 विश्व कप 2024 में राशिद सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में तीसरे स्थान पर रहे थे। उनसे आगे सिर्फ अर्शदीप सिंह (15) और फजलहक फारूकी (17) रहे थे। राशिद ने पिछले विश्व कप में 8 मुकाबले खेले और 8 पारियों में 12.78 की औसत से 14 विकेट अपने नाम किए थे। उनकी इकॉनमी रेट 6.17 की रही थे। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किया और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/17 का रहा था।

करियर 

ऐसा है राशिद का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर 

राशिद टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने अब तक 108 मैच खेलेहैं , जिसमें 13.69 की औसत और 6.07 की इकॉनमी रेट के साथ 182 विकेट लिए हैं। इस बीच उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल भी लिए। उनके अलावा किसी अन्य अफगान गेंदबाज अब तक 150 विकेट नहीं ले सके हैं। साल 2019 में राशिद ने आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ डबल हैट्रिक (लगातार 4 गेंदों पर विकेट) ली थी।

