राशिद खान का टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कप्तान के तौर पर कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

कप्तानी राशिद की कप्तानी में अफगानिस्तान का प्रदर्शन राशिद की कप्तानी में अफगानी टीम का जीत प्रतिशत 53.65 रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, राशिद ने अब तक अफगानिस्तान का 41 टी-20 मैचों में नेतृत्व किया है, जिसमें से 22 में उनकी टीम जीती है और 19 में टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। राशिद ने 2019 में पहली बार टीम की कमान संभाली थी। पिछले विश्व कप में भी राशिद की ही कप्तानी में अफगानिस्तानी टीम खेली थी।

प्रदर्शन कप्तानी करते हुए शानदार रहा राशिद का प्रदर्शन राशिद ने कप्तानी करते हुए 41 टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारियों में 13.37 की उम्दा औसत और 5.87 की इकॉनमी रेट के साथ 69 विकेट लिए। इस दौरान वह कोई 5 विकेट हॉल नहीं ले सके हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कप्तानी करते हुए उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 14 रन देते हुए 4 विकेट लेना रहा। राशिद बतौर कप्तान इस प्रारूप में सर्वाधिक विकेट (पूर्ण सदस्यीय देशों में) लेने वाले गेंदबाज हैं।

प्रदर्शन टी-20 विश्व कप 2024 में राशिद का प्रदर्शन टी-20 विश्व कप 2024 में राशिद सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में तीसरे स्थान पर रहे थे। उनसे आगे सिर्फ अर्शदीप सिंह (15) और फजलहक फारूकी (17) रहे थे। राशिद ने पिछले विश्व कप में 8 मुकाबले खेले और 8 पारियों में 12.78 की औसत से 14 विकेट अपने नाम किए थे। उनकी इकॉनमी रेट 6.17 की रही थे। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किया और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/17 का रहा था।

