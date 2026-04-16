IPL में राशिद खान का KKR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

IPL में राशिद खान का KKR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 25वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से 17 अप्रैल को होगा। GT ने अपने पिछले 2 मैचों में जीत दर्ज की है और शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी। GT की टीम राशिद खान से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। इस बीच राशिद के KKR के खिलाफ प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
KKR के खिलाफ राशिद का प्रदर्शन
राशिद ने KKR के खिलाफ 16 मैचों में 23.47 की औसत और 7.19 की इकॉनमी रेट के साथ 19 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 रन देते हुए 3 विकेट लेना रहा। KKR के खिलाफ कम से कम 19 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में उनका इकॉनमी रेट चौथा सबसे बेहतर है। पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा (6.99), आर विनय कुमार (7) और क्रिस मॉरिस (7.13) ही उनसे बेहतर इकॉनमी रेट वाले गेंदबाज हैं।
KKR
KKR के प्रमुख बल्लेबाजों के खिलाफ राशिद का प्रदर्शन
राशिद ने अजिंक्य रहाणे का 9 IPL मुकाबलों में सामना किया है ओर उन्हें एक बार आउट करने में सफल रहें हैं। रहाणे ने उनके खिलाफ 49 गेंदों में 61 रन बनाए हैं। रिंकू सिंह को राशिद आउट नहीं कर सके हैं। रिंकू ने अफगान स्पिनर के विरुद्ध 18 गेंदों में 23 रन बनाए हैं। अंगकृष रघुवंशी के खिलाफ राशिद ने 4 गेंदों में 8 रन दिए हैं।
करियर
कैसा रहा है राशिद का IPL करियर?
राशिद ने साल 2017 में रॉयल चैलेजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह 140 मैचों में 23.77 की औसत और 7.07 की इकॉनमी रेट के साथ 163 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। वह 2 बार 4 विकेट हॉल भी ले चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/24 विकेट का रहा है। बल्लेबाजी में वह 1 अर्धशतक की मदद से 600 से अधिक रन बना चुके हैं।