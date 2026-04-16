IPL में राशिद खान का KKR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

प्रदर्शन KKR के खिलाफ राशिद का प्रदर्शन राशिद ने KKR के खिलाफ 16 मैचों में 23.47 की औसत और 7.19 की इकॉनमी रेट के साथ 19 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 रन देते हुए 3 विकेट लेना रहा। KKR के खिलाफ कम से कम 19 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में उनका इकॉनमी रेट चौथा सबसे बेहतर है। पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा (6.99), आर विनय कुमार (7) और क्रिस मॉरिस (7.13) ही उनसे बेहतर इकॉनमी रेट वाले गेंदबाज हैं।

KKR KKR के प्रमुख बल्लेबाजों के खिलाफ राशिद का प्रदर्शन राशिद ने अजिंक्य रहाणे का 9 IPL मुकाबलों में सामना किया है ओर उन्हें एक बार आउट करने में सफल रहें हैं। रहाणे ने उनके खिलाफ 49 गेंदों में 61 रन बनाए हैं। रिंकू सिंह को राशिद आउट नहीं कर सके हैं। रिंकू ने अफगान स्पिनर के विरुद्ध 18 गेंदों में 23 रन बनाए हैं। अंगकृष रघुवंशी के खिलाफ राशिद ने 4 गेंदों में 8 रन दिए हैं।

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