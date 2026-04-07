IPL में राशिद खान का DC के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

DC DC के खिलाफ राशिद ने लिए हैं 21 विकेट क्रिकइंफो के मुताबिक, राशिद ने DC के खिलाफ 19 मैचों में 21 विकेट लिए हैं। उन्होंने इस टीम के खिलाफ अपना पहला मैच 2017 में खेला था। उस सीजन की शुरुआत से सिर्फ जसप्रीत बुमराह (26) ने DC की टीम के खिलाफ उनसे ज्यादा विकेट लिए हैं। DC के खिलाफ कम से कम 17 विकेट लेने वाले गेंदबाजों में राशिद का 6.48 का इकॉनमी रेट दूसरा सबसे अच्छा है। वह इस सूची में सिर्फ रविचंद्रन अश्विन (6.27) से पीछे हैं।

प्रदर्शन DC के प्रमुख बल्लेबाजों के खिलाफ राशिद का प्रदर्शन राशिद ने केएल राहुल का 8 IPL मुकाबलों में सामना किया है ओर उन्हें 3 बार आउट करने में सफल रहें हैं। राहुल ने उनके खिलाफ 61 गेंदों में 59 रन बनाए हैं। डेविड मिलर को राशिद ने 2 बार आउट किया है। प्रोटियाज बल्लेबाज ने अफगान स्पिनर के विरुद्ध 13 गेंदों में 9 रन बनाए हैं। नितीश राणा के खिलाफ राशिद ने 79 गेंदों में 95 रन (9 पारियों में) दिए हैं और 2 बार आउट किया है।

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