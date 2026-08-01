नीरज चोपड़ा का राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े

नीरज चोपड़ा का राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 के फाइनल में रजत पदक अपने नाम किया। वह 12 प्रतियोगियों में दूसरे स्थान पर रहे और उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 85.83 मीटर था, जो उन्होंने दूसरे प्रयास में हासिल किया। स्वर्ण पदक विजेता श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरागे ने जीता, जो वर्तमान में विश्व नंबर 1 भी हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 89.75 मीटर था। आइए चोपड़ा के राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।
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राष्ट्रमंडल खेल 2026 में हासिल किया रजत पदक
नीरज ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 का क्वालीफाइंग राउंड 79.61 के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ पास किया। वह 5वें स्थान पर रहे।
हालांकि, फाइनल में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन शीर्ष स्थान हासिल नहीं कर पाए।
उन्होंने 80.97 मीटर के थ्रो के साथ फाइनल की शुरुआत की, जो उनका दूसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। दूसरे प्रयास में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ 85.83 मीटर का थ्रो किया।
नीरज ने दूसरे स्थान पर रहने के बाद कहा कि वह अपनी सर्वश्रेष्ठ फिटनेस पर नहीं थे।
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चोट के कारण राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हिस्सा नहीं ले पाए थे नीरज
राष्ट्रमंडल खेल 2022 में नीरज चोट के कारण हिस्सा नहीं ले पाए थे। यह भारतीय दल के लिए एक बड़ा झटका था।
उस समय 24 वर्षीय खिलाड़ी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में चोटिल हो गए थे, जहां उन्होंने रजत पदक जीता था, जिसके बाद वे पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए थे।
उनकी अनुपस्थिति से भारत को नुकसान हुआ, क्योंकि डीपी मनु (5वें) और रोहित यादव (6वें) जैसे खिलाड़ी फाइनल में पदक जीतने में असफल रहे।
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नीरज ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में जीता था स्वर्ण पदक
नीरज राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने थे।
उन्होंने फाइनल में 86.47 मीटर का सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। यह थ्रो उन्होंने अपने चौथे प्रयास में किया था।
ऑस्ट्रेलिया के हैमिश पीकॉक और ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने क्रमशः 82.59 मीटर और 82.20 मीटर के थ्रो के साथ रजत और कांस्य पदक जीते।
नीरज ने क्वालीफाइंग राउंड में 80.42 के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ चौथा स्थान हासिल किया था।