नीरज चोपड़ा के राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में प्रदर्शन पर नजर

नीरज चोपड़ा का राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 03:03 pm Aug 01, 202603:03 pm

क्या है खबर?

भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 के फाइनल में रजत पदक अपने नाम किया। वह 12 प्रतियोगियों में दूसरे स्थान पर रहे और उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 85.83 मीटर था, जो उन्होंने दूसरे प्रयास में हासिल किया। स्वर्ण पदक विजेता श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरागे ने जीता, जो वर्तमान में विश्व नंबर 1 भी हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 89.75 मीटर था। आइए चोपड़ा के राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।