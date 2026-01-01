मिचेल मार्श का टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कप्तान के तौर पर कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

मिचेल मार्श का टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कप्तान के तौर पर कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड (CA) ने अपनी टीम की घोषणा की है। ऑलराउंडर मिचेल मार्श भारत और श्रीलंका में होने वाले आगामी वैश्विक टूर्नामेंट में कंगारू टीम की कप्तानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की प्रारंभिक टीम में पैट कमिंस का भी चयन हुआ है। मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम को टी-20 प्रारूप में दूसरा विश्व कप खिताब जिताने की कोशिश करेंगे। इस बीच बतौर कप्तान मार्श के आंकड़ों के बारे में जानते हैं।
प्रदर्शन
मार्श की कप्तानी में कैसा रहा है ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन?
मार्श ने 35 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किया है और 26 में जीत हासिल (जीत प्रतिशत- 74.28) की है और केवल 6 मैचों में हार मिली है। इस बीच 3 मैच बेनतीजा रहे हैं। टी-20 विश्व कप 2024 में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम मार्श के नेतृत्व में ही खेली थी। पिछले संस्करण में ऑस्ट्रेलियाई टीम सुपर-8 से आगे नहीं पहुंच सकी थी। अब मार्श दूसरी बार विश्व कप संस्करण में टीम का नेतृत्व करेंगे।
आंकड़े
बतौर कप्तान बल्लेबाजी में मार्श का प्रदर्शन
बल्लेबाजी में कप्तान के रूप में मार्श ने 35 मैचों की 32 पारियों में 38.34 की औसत और 157.00 की स्ट्राइक रेट से 997 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करते हुए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक जड़ने वाले चुनिंदा बल्लेबाजों में शुमार हैं। बतौर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्श से पहले आरोन फिंच (172 रन बनाम जिम्बाब्वे, 2018) और शेन वॉटसन (124* रन बनाम भारत, 2016) ने शतक लगाए थे।
मार्श
टी-20 विश्व कप 2024 में मार्श ने किया था निराश
टी-20 विश्व कप 2024 में मार्श ने बल्लेबाजी में निराश किया था। टीम की कप्तानी करते हुए उन्होंने 7 पारियों में 20.83 की औसत और 116.82 की स्ट्राइक रेट के साथ 125 रन बनाए थे। वह कोई भी अर्धशतक नहीं लगा सके थे। उन्होंने विश्व कप (2016-2024) में अब तक कुल 19 मैच खेले हैं, जिसमें 29.73 की औसत के साथ 446 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए।
आंकड़े
ऐसा है मार्श का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
मार्श ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना पहला मैच दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2011 में खेला था। उन्होंने अब तक 81 मैच खेले हैं, जिसकी 76 पारियों में 33.06 की औसत और 139.79 की स्ट्राइक रेट से 2,083 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने एक शतक के अलावा 11 अर्धशतक भी जड़े हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 25 पारियों 22.76 की औसत से 17 विकेट भी अपने नाम किए हैं।