केएल राहुल का श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े

राहुल ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में प्रदर्शन सराहनीय रहा है।

उन्होंने इस टीम के खिलाफ 2015 से 2017 के बीच कुल 7 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 11 पारियों में वह 32.18 की औसत और 61.03 की स्ट्राइक रेट से 354 रन बनाने में सफल रहे हैं।

इसमें एक शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 108 रन का रहा है।

इस दौरान वह 37 चौके और एक छक्का जड़ने में भी सफल रहे हैं।