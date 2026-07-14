जसप्रीत बुमराह 3 साल बार करेंगे वनडे क्रिकेट में वापसी

जसप्रीत बुमराह का इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 12:23 pm Jul 14, 202612:23 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम मंगलवार (14 जुलाई) से इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस सीरीज में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर खास निगाहें रहेंगी, क्योंकि वह वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले यानी 968 दिन बाद इस प्रारूप में वापसी कर रहे हैं। उनका इंग्लैंड की सरजमीं पर काफी शानदार प्रदर्शन रहा है। ऐसे में आइए इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।