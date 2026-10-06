हरमनप्रीत कौर का बतौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

हरमनप्रीत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भावुक पोस्ट के जरिए कप्तानी से इस्तीफे का ऐलान किया।

उन्होंने लिखा, 'आज, मैं सभी प्रारूपों में भारतीय टीम की कप्तान पद से हट रही हूं। यह आसान फैसला नहीं है। कप्तानी आज खत्म हो सकती है, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। हर उस टीम की साथी, कोच, सपोर्ट स्टाफ, प्रबंधन, BCCI, परिवार के सदस्यों और हर उस प्रशंसक का शुक्रिया जिन्होंने उतार-चढ़ाव के दौरान मेरा साथ दिया।'