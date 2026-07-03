इंग्लैंड का महिला टी-20 विश्व कप के फाइनल मुकाबलों में कैसा रहा है प्रदर्शन?

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इंग्लैंड ने पहले ही विश्व कप में जीत लिया था खिताब

इंग्लैंड ने 2009 में पहली बार खेले गए महिला टी-20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया था। लॉर्ड्स में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम को केवल 85 रन पर ऑलआउट कर दिया था। टीम के लिए गेंदबाजी में कैथरीन साइवर-ब्रंट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3/6 के आंकड़े दर्ज किए थे। जवाब में इंग्लैंड ने क्लेयर टेलर (39*) की पारी से 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।