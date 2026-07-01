बेन स्टोक्स का टेस्ट में कप्तान के तौर पर कैसा रहा प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

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बतौर कप्तान स्टोक्स ने जीते 24 टेस्ट

टीम के टेस्ट कप्तान के तौर पर अपने कार्यकाल में स्टोक्स ने इंग्लैंड को 44 टेस्ट मैचों में 24 जीत (18 हार) दिलाईं। क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप में इंग्लिश टीम की कप्तानी करते हुए सिर्फ रूट (27) और माइकल वॉन (26) ने ही उनसे ज्यादा जीत हासिल की हैं। क्रिकइंफो के अनुसार, स्टोक्स का जीत का प्रतिशत 54.54 है, जो उन खिलाड़ियों में सबसे बेहतर है, जिन्होंने कम से कम 35 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की कप्तानी की है।