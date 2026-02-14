भारत ने टी-20 विश्व कप में किस तरह पाकिस्तान पर बनाया अपना दबदबा?

शुरुआत भारत ने पहले टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान को 2 बार दी थी मात भारत ने 2007 में टी-20 विश्व कप की शुरुआत से ही पाकिस्तान टीम पर दबदबा रखा है। दोनों टीमों के बीच पहला मैच ग्रुप चरण का था जो टाई पर समाप्त हुआ। उसके बाद पहली बार बॉल-आउट हुआ। भारत ने 3 बार स्टंप्स पर गेंद मारकर जीत हासिल की, जबकि पाकिस्तान तीनों प्रयासों में असफल रहा। उसके बाद दोनों टीमें फाइनल में दोबारा भिड़ीं, जहां भारत ने रोमांचक मुकाबले में 5 रन से जीत हासिल कर खिताब अपने नाम किया।

सिलसिला भारत ने 2016 तक जारी रखा जीत का सिलसिला टी-20 विश्व कप 2012 में विराट कोहली की नाबाद 78 रनों की पारी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया था। इसी तरह 2014 के संस्करण में अमित मिश्रा की स्पिन गेंदबाजी ने पाकिस्तान को 130 रनों पर रोक दिया, जिसमें कोहली और सुरेश रैना लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद रहे। 2016 में कोलकाता के ईडन गार्डन में बारिश से प्रभावित मैच में कोहली ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को जीत दिलाई।

जीत पाकिस्तान ने 2021 में दर्ज की थी एकमात्र जीत पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टी-20 विश्व कप में एकमात्र जीत 2021 में दुबई में हासिल की थी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की सलामी जोड़ी ने बिना विकेट खोए 152 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेले गए 16 मैचों में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की यह एकमात्र विश्व कप जीत है। अगले संस्करण (2022) में भारत ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया, जिसमें कोहली ने ऐतिहासिक 82 रन बनाए थे।

रोमांच भारत ने 2024 में भी दर्ज की थी रोमांचक जीत न्यूयॉर्क में खेले गए टी-20 विश्व कप 2024 के रोमांचक मुकाबले में कम स्कोर के बावजूद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 119 रनों का बचाव किया था। जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी (3/14) ने पाकिस्तानी टीम के लक्ष्य का पीछा करने की राह में बाधा डाली और भारत को 6 रनों से करीबी जीत दिलाई। आगामी मैच में दोनों टीमों के बीच श्रीलंका की धरती पर दूसरा टी-20 विश्व कप मुकाबला होगा। पहला मुकाबला 2012 में कोलंबो में हुआ था।