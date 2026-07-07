फीफा ने विशेष अंदाज में मनाया महेंद्र सिंह धोनी का 45वां जन्मदिन

फीफा ने भी मनाया महेंद्र सिंह धोनी का 45वां जन्मदिन, जानिए क्या किया खास

लेखन भारत शर्मा 07:22 pm Jul 07, 202607:22 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 7 जुलाई को अपना 45वां जन्मदिन मनाया और खेल जगत से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं भी मिलीं। इस अवसर पर फीफा ने भी सोशल मीडिया पर एक विशेष पोस्ट साझा किया, जिसमें मशहूर क्रिकेटर धोनी के उपनाम 'थाला' का जिक्र था। इस पोस्ट में लियोनल मेसी, किलियन एम्बाप्पे और एर्लिंग हालैंड की तस्वीरें भी शामिल थीं, जो फीफा विश्व कप गोल्डन बूट की दौड़ में 7-7 गोल के साथ बराबरी पर हैं।