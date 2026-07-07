फीफा ने भी मनाया महेंद्र सिंह धोनी का 45वां जन्मदिन, जानिए क्या किया खास
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट के दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 7 जुलाई को अपना 45वां जन्मदिन मनाया और खेल जगत से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं भी मिलीं। इस अवसर पर फीफा ने भी सोशल मीडिया पर एक विशेष पोस्ट साझा किया, जिसमें मशहूर क्रिकेटर धोनी के उपनाम 'थाला' का जिक्र था। इस पोस्ट में लियोनल मेसी, किलियन एम्बाप्पे और एर्लिंग हालैंड की तस्वीरें भी शामिल थीं, जो फीफा विश्व कप गोल्डन बूट की दौड़ में 7-7 गोल के साथ बराबरी पर हैं।
नंबर
फीफा ने पोस्ट में नंबर-7 को भी दिया विशेष स्थान
धोनी के जीवन में नंबर-7 का विशेष महत्व है। उन्होंने अपने करियर में 7 नंबर की जर्सी पहनी और उनका जन्म 7 जुलाई को हुआ था, जो साल का 7वां महीना है। इसके अलावा, धोनी ने 2007 में भारत को पहला टी-20 विश्व कप खिताब दिलाया था। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के हर सीजन में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के साथ उनके लंबे जुड़ाव के कारण उनके प्रशंसक उन्हें 'थाला' कहते हैं। जह तमिल शब्द है, जिसक अर्थ नेता होता है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
FIFA WORLD CUP SPECIAL POSTER ON MS DHONI's BIRTHDAY 🐐— Johns. (@CricCrazyJohns) July 7, 2026
- Thala for a reason. pic.twitter.com/pjQ6U97FOc
विरासत
3 ICC खिताब जीतने वाले एकमात्र भारतीय कप्तान
धोनी उन दिग्गज खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने अपने बेमिसाल खेल से भारतीय क्रिकेट में क्रांति ला दी। खेल के प्रति उनका अनूठा और अद्वितीय दृष्टिकोण उन्हें एक अलग श्रेणी में रखता है। 7 जुलाई को 45 वर्ष के हुए धोनी एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने ICC के तीनों सीमित ओवरों के खिताब जीते हैं। उन्होंने अभी तक IPL से संन्यास नहीं लिया है और अगले साल भी वे CSK के लिए खेलते नजर आ सकते हैं।
दौड़
फीफा विश्व कप 2026 में रोमांचक हुई गोल्डन बूट की दौड़
फीफा की पोस्ट में धोनी को उनके खास दिन पर बधाई देने के साथ-साथ फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन बूट के लिए मेसी, एम्बाप्पे और हालैंड के बीच चल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा पर भी प्रकाश डाला गया। तीनों शीर्ष गोल स्कोरर 7-7 गोल के साथ बराबरी पर हैं और शेष नॉकआउट मैचों के बाद ही परिणाम तय होगा। मेसी को अटलांटा में राउंड ऑफ-16 के मुकाबले में मिस्र के खिलाफ अपनी टीम को बढ़त दिलाने का मौका मिलेगा।