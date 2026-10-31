हांगकांग सिक्सेस: भारत पर जीत के बाद बधाई देने पर ट्रोल हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, जानिए कैसे

शहबाज की पोस्ट के बाद यूजर्स ने उन्हें आड़े हाथों लिया और तरह-तरह के तंज कसे।

एक यूजर ने लिखा, 'यह उत्साह वाकई मजेदार है। मुझे यह जानने के लिए 'हांगकांग सिक्सेस' को गूगल करना पड़ा कि आखिर यह बला क्या है। पता चला कि यह मूल रूप से एक संगठित गली क्रिकेट है। इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई। अब देश में एक हफ्ते की छुट्टी घोषित कर दो!'

एक अन्य यूजर ने शहबाज को बिना काम का प्रधानमंत्री बताया।