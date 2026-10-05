हांगकांग सिक्सेस: भारतीय टीम का ऐलान, भुवनेश्वर कुमार की कप्तानी में इन खिलाड़ियों को मिला मौका 

भारतीय टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ तेज बल्लेबाजी करने वाले, हरफनमौला और बेहतरीन गेंदबाज शामिल हैं।

हांगकांग सिक्सेस तेज और रोमांचक प्रारूप है, जिसमें 6 खिलाड़ी एक टीम का हिस्सा होते हैं।

2026 का टूर्नामेंट इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार JSW स्पोर्ट्स इसके व्यावसायिक साझेदार के तौर पर जुड़ा है।

कंपनी को भारत और दुनिया की अलग-अलग क्रिकेट लीगों और टीमों के साथ काम करने का लंबा अनुभव है। इससे टूर्नामेंट बेहतर तरीके से आयोजित होगा।