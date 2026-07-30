हॉकी इंडिया ने जर्सी विवाद पर दिया जवाब, नीले से केसरिया रंग बदलने पर दी सफाई
क्या है खबर?
हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप 2026 के लिए हाल ही में भारतीय हॉकी टीम की नई जर्सी जारी की, जो कि केसरिया रंग की है। अब तक नीले रंग की जर्सी भारतीय टीम की पहचान रही है और नई केसरिया जर्सी की प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर खूब आलोचना की। पूर्व भारतीय कप्तान विरेन रास्किन्हा ने भी जर्सी के रंग बदलने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अब हॉकी इंडिया से इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
बयान
हॉकी इंडिया ने दी सफाई
आलोचना का जवाब देते हुए हॉकी इंडिया ने कहा कि यह फैसला खिलाड़ियों, कोचों और सपोर्ट स्टाफ के साथ बातचीत करने के बाद लिया गया था।
हॉकी इंडिया ने बयान में कहा, "मुख्य वजह तकनीकी थी। नीले रंग की प्लेइंग यूनिफॉर्म, नीली सिंथेटिक प्लेइंग सतह के साथ घुल-मिल जाती थी। नीली रंग की सतह अब इंटरनेशनल हॉकी पिचों का आदर्श रंग है। इस तरह एक जैसा रंग होने से खिलाड़ियों को मैदान पर देखने में दिक्कत होती थी।"
बयान
केसरिया रंग का है देश के लिए महत्व- हॉकी इंडिया
हॉकी इंडिया ने आगे कहा, "इन बातों को ध्यान में रखते हुए, कोच और खिलाड़ियों ने पीले या केसरिया जैसे वैकल्पिक रंगों का सुझाव दिया। अच्छी तरह से विचार करने के बाद केसरिया रंग को चुना गया। तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के अलावा केसरिया रंग का गहरा महत्व भी है क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में से एक है और साहस, त्याग और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है।"
पोस्ट
विरेन रास्किन्हा ने उठाए थे सवाल
भारतीय कप्तान विरेन रास्किन्हा ने जर्सी के रंग को बदलने को लेकर सवाल उठाए थे।
उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मुझे कहना होगा कि हॉकी इंडिया ने टीम के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन यह शर्मनाक है। भारतीय टीम की पहचान और विरासत हमेशा से नीला'रंग रही है। मैंने कई सालों तक गर्व के साथ नीली जर्सी पहनी है। फैंस हमारी भारतीय टीम को नीले रंग में देखना चाहते हैं। नारंगी रंग का क्या तर्क है?'
बचाव
दिलीप टिर्की ने किया बचाव
हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि 2014 विश्व कप में टीम ने पीली जर्सी पहनी थी।
जर्सी को लेकर यह बहस ऐसे समय में हो रही है जब भारत 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारियों के अहम पड़ाव पर है।
कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में FIH प्रो लीग के आखिरी दौर में अच्छे प्रदर्शन के बाद भारत अपनी पूरी मजबूत टीम के साथ विश्व कप में उतरेगा।