अब केसरिया रंग में नजर आएगी भारतीय हॉकी टीम (तस्वीर: एक्स/@TheHockeyIndia)

हॉकी इंडिया ने जर्सी विवाद पर दिया जवाब, नीले से केसरिया रंग बदलने पर दी सफाई

लेखन अंकित पसबोला 02:13 pm Jul 30, 202602:13 pm

क्या है खबर?

हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप 2026 के लिए हाल ही में भारतीय हॉकी टीम की नई जर्सी जारी की, जो कि केसरिया रंग की है। अब तक नीले रंग की जर्सी भारतीय टीम की पहचान रही है और नई केसरिया जर्सी की प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर खूब आलोचना की। पूर्व भारतीय कप्तान विरेन रास्किन्हा ने भी जर्सी के रंग बदलने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अब हॉकी इंडिया से इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।