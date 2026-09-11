भारत-जापान के ऐतिहासिक एकमात्र टी-20 मुकाबले के सभी टिकट बिके

भारत-जापान के क्रिकेट बोर्ड ने इस मुकाबले को 'स्पोर्ट 75' पहल का पहला कदम बताया।

इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच खेल के क्षेत्र में सहयोग और लोगों के बीच संपर्क बढ़ावा देना है। यह पहल भारत-जापान के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर शुरू की गई है।

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि मुकाबला भारतीय टीम को नए क्षेत्र में खेलने का मौका देगा और जापान समेत पूर्वी एशिया में क्रिकेट को नए दर्शकों तक पहुंचाएगा।