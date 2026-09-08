भारत-जापान ऐतिहासिक टी-20 मैच के प्रसारण अधिकार तय हो गए हैं

भारत-जापान ऐतिहासिक टी-20 मैच का स्टार स्पोर्ट्स और फैनकोड पर होगा सीधा प्रसारण

लेखन भारत शर्मा 07:40 pm Sep 08, 202607:40 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और जापान क्रिकेट टीम के बीच होने वाले पहले ऐतिहासिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के आधिकारिक प्रसारण और स्ट्रीमिंग अधिकार तय हो गए हैं। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने इस बहुप्रतीक्षित मैच के विशेष टेलीविजन प्रसारण अधिकार हासिल कर लिए हैं। यह मैच 22 सितंबर को सोनो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड (तोचिगी प्रिफेक्चर) में खेला जाएगा, जिसे 'सुजुकी कप' नाम दिया गया है। यह मैच एशियाई खेल 2026 से ठीक पहले एक अभ्यास मैच की भूमिका भी निभाएगा।