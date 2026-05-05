IPL इतिहास में MI द्वारा सफलतापूर्वक हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्य, जानिए आंकड़े

मुंबई इंडियंस (MI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 47वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 6 विकेट जीत दर्ज की। LSG ने पहले खेलते हुए 228/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में MI ने रोहित शर्मा (84) और रयान रिकेल्टन (83) की पारियों से लक्ष्य हासिल कर लिया। यह MI द्वारा हासिल किया गया अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है। आइए IPL इतिहास में MI द्वारा हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्य जानते हैं।

#1 IPL 2026 में LSG के खिलाफ 229 रन का लक्ष्य LSG के खिलाफ हासिल किया गया 229 रन लक्ष्य MI का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है। इस मुकाबले में LSG ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मिचेल मार्श (44), निकोलस पूरन (63) और हिम्मत सिंह (40*) की पारियों के दम पर 228/5 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में MI के लिए रोहित और रिकेल्टन ने पहले विकेट के लिए 143 रन की साझेदारी कर जीत की नींव रखी। इसके बाद MI ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली।

#2 IPL 2026 में KKR के खिलाफ 221 रन का लक्ष्य इस सूची में दूसरे नंबर पर IPL 2026 के दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ हासिल किया गया 221 रन का लक्ष्य है। मैच में KKR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अजिंक्य रहाणे (67) और अंगकृष रघुवंशी (51) के अर्धशतकों की मदद से 220/4 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में MI ने रिकेल्टर (81) और रोहित (78) की बेहतरीन अर्धशतकीय पारियों की मदद से 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

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#3 IPL 2021 में CSK के खिलाफ 219 रन का लक्ष्य इस सूची में तीसरे नंबर पर IPL 2021 के 27वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ हासिल किया गया 219 रन का लक्ष्य है। मैच में CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फाफ डु प्लेसिस (50), मोईन अली (58) और अंबाती रायडू (72*) के अर्धशतकों की मदद से 218/4 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में MI ने किरोन पोलार्ड (87) और क्विंटन डिकॉक (38) की पारियों से 20 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

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