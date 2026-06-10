महिला टी-20 विश्व कप में भारतीय टीम द्वारा बनाए गए सबसे बड़े टीम स्कोर
क्या है खबर?
महिला टी-20 विश्व कप 2026 का आगाज 12 जून से इंग्लैंड में होने जा रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपना पहला मुकाबला 14 जून को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। टूर्नामेंट से पहले भारतीय टीम का आत्मविश्वास ऊंचा है और उससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें हैं। ऐसे में आइए महिला टी-20 विश्व कप के इतिहास में भारतीय टीम द्वारा बनाए गए सबसे बड़े टीम स्कोर पर एक नजर डाल लेते हैं।
#1
194/5 बनाम न्यूजीलैंड (2018)
साल 2018 में न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ भारत ने 194/5 का स्कोर बनाया था। यह इस टूर्नामेंट में उनका सबसे बड़ा स्कोर है। उस मैच में हरमनप्रीत कौर ने 51 गेंदों का सामना कर 103 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 7 चौके और 8 छक्के निकले थे। जेमिमा रोड्रिगेज ने 59 रन की पारी खेली थी। जवाब में न्यूजीलैंड 160/9 का स्कोर ही बना पाई थी। उसे 34 रन से हार का सामना करना पड़ा था।
#2
173/3 बनाम श्रीलंका (2024)
भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर 172/3 का है। उसने 2024 के टी-20 विश्व कप में श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ ये रन बनाए थे। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी। हरमनप्रीत ने 27 गेंदों में 52 रन जड़ दिए थे। स्मृति मंधाना ने 38 गेंदों में 50 रन की पारी खेली थी। जवाब में श्रीलंका की टीम 19.5 ओवर में केवल 90 रन पर ऑलआउट हो गई थी। भारतीय टीम को 82 रन से जीत मिली थी।
#3
167/8 बनाम ऑस्ट्रेलिया (2018 और 2023)
भारतीय टीम ने 2 बार विश्व कप में 167/8 के स्कोर बनाए हैं। उसने पहली बार साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए ये स्कोर बनाया था। मंधाना ने 55 गेंदों में 83 रन बनाए थे। भारतीय टीम को उस मैच में 48 रन से जीत मिली थी। दूसरी बार भारतीय टीम ने 167/8 का स्कोर ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ 2023 में बनाया था। हालांकि, इस मुकाबले में भारतीय टीम को हार मिली थी।
#4
163/5 बनाम बांग्लादेश (2016)
भारतीय टीम का चौथा सबसे बड़ा स्कोर 2016 के टी-20 विश्व कप में बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ आया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने 163/5 का स्कोर बनाया था। हरमनप्रीत के बल्ले से 29 गेंदों में 40 रन निकले थे। जवाब में बांग्लादेश 20 ओवर में 91/5 का स्कोर ही बना पाई थी। उसे 72 रन से हार का सामना करना पड़ा था। अनुजा पाटिल और पूनम यादव ने 2-2 विकेट चटकाए थे।