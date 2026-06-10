महिला टी-20 विश्व कप में भारतीय टीम द्वारा बनाए गए सबसे बड़े टीम स्कोर

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173/3 बनाम श्रीलंका (2024)

भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर 172/3 का है। उसने 2024 के टी-20 विश्व कप में श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ ये रन बनाए थे। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी। हरमनप्रीत ने 27 गेंदों में 52 रन जड़ दिए थे। स्मृति मंधाना ने 38 गेंदों में 50 रन की पारी खेली थी। जवाब में श्रीलंका की टीम 19.5 ओवर में केवल 90 रन पर ऑलआउट हो गई थी। भारतीय टीम को 82 रन से जीत मिली थी।