महिला टी-20 विश्व कप में सफलतापूर्वक हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्य, जानिए शीर्ष पर कौन

महिला टी-20 विश्व कप में सफलतापूर्वक हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्य, जानिए शीर्ष पर कौन
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम को महिला टी-20 विश्व कप 2026 के 18वें मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने पहले खेलते हुए निर्धारित 158/7 का स्कोर बनाया। जवाब में प्रोटियाज टीम ने मैरिजान कैप (81*) की बदौलत 19.1 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। यह अब महिला टी-20 विश्व कप में सफलतापूर्व हासिल किया गया तीसरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। आइए अन्य पर नजर डालते हैं।
#1
इंग्लैंड - 164 बनाम ऑस्ट्रेलिया, द ओवल, 2009 सेमीफाइनल
महिला टी-20 विश्व कप 2009 में ओवल में खेले गए सेमीफाइनल में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 164 रनों के लक्ष्य का सफल पीछा किया था। यह टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा सफल लक्ष्य का पीछा है। क्लेयर टेलर (76*) की पारी ने इंग्लैंड को जीत दिलाई थी। उन्होंने बेथ मॉर्गन के साथ तीसरे विकेट के लिए 122 रनों की अटूट साझेदारी की। इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने 163/5 रन का स्कोर खड़ा किया था।
#2
वेस्टइंडीज - 163 बनाम न्यूजीलैंड, साउथम्पटन, 2026
मौजूदा टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज ने साउथम्पटन में खेले गए मैच में रिकॉर्ड 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड को हराया था। शेमेन कैम्पबेल (90*) की पारी ने टीम को 7 विकेट से जीत दिलाई। कप्तान हेले मैथ्यूज ने भी 37 गेंदों में 48 रन बनाए। इससे पहले आलिया एलीने के शानदार प्रदर्शन (4/27) से न्यूजीलैंड की टीम 162/6 का स्कोर ही बना पाई थी। उन्होंने अमेलिया केर और इजी गेज को भी अपना शिकार बनाया था।
#3
दक्षिण अफ्रीका - 159 बनाम भारत, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2026
जैसा कि बताया गया है दक्षिण अफ्रीका का 159 रन का लक्ष्य अब महिला टी-20 विश्व कप में तीसरा सबसे बड़ा सफल लक्ष्य का पीछा है। दक्षिण अफ्रीका ने छठे ओवर में 25 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि, मैरिजान कैप कैप और तजमिन ब्रिट्स ने 97 रन जोड़कर मैच का रुख पलट दिया। अंत में कैप ने नाबाद 81 रन (45 गेंद) बनाकर दक्षिण अफ्रीका को जीत दिलाई। क्लो ट्रायोन ने विजयी चौका लगाया।