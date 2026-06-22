महिला टी-20 विश्व कप में सफलतापूर्वक हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्य, जानिए शीर्ष पर कौन

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वेस्टइंडीज - 163 बनाम न्यूजीलैंड, साउथम्पटन, 2026

मौजूदा टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज ने साउथम्पटन में खेले गए मैच में रिकॉर्ड 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड को हराया था। शेमेन कैम्पबेल (90*) की पारी ने टीम को 7 विकेट से जीत दिलाई। कप्तान हेले मैथ्यूज ने भी 37 गेंदों में 48 रन बनाए। इससे पहले आलिया एलीने के शानदार प्रदर्शन (4/27) से न्यूजीलैंड की टीम 162/6 का स्कोर ही बना पाई थी। उन्होंने अमेलिया केर और इजी गेज को भी अपना शिकार बनाया था।