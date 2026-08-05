विराट कोहली और मुरली विजय की जोड़ी इस सूची में पहले स्थान पर है (फाइल तस्वीर)

टेस्ट क्रिकेट: श्रीलंका के खिलाफ सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली भारतीय जोड़ियां

लेखन आदर्श कुमार 05:47 pm Aug 05, 202605:47 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कई यादगार साझेदारियां निभाई हैं, जिन्होंने मैच का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय बल्लेबाजों ने धैर्य, तकनीक और आक्रामक अंदाज का बेहतरीन मिश्रण दिखाते हुए श्रीलंका के खिलाफ कई बड़ी-बड़ी साझेदारी कर रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। ऐसे में आइए 15 अगस्त से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले इन ऐतिहासिक साझेदारियों पर एक नजर डाल लेते हैं।