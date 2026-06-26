न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट में की गई सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारियां, शीर्ष पर है यह जोड़ी

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ग्लेन टर्नर और टेरी जार्विस - 387 बनाम वेस्टइंडीज, जॉर्जटाउन, 1972

1972 में वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच जॉर्जटाउन टेस्ट में ग्लेन टर्नर और टेरी जार्विस ने दूसरी पारी में 387 रनों की ओपनिंग साझेदारी निभाई थी। यह न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है और इस प्रारूप में दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। वेस्टइंडीज के 365 रन पर 7 विकेट गिरने के बाद कीवी टीम ने 543 रन पर 3 विकेट बनाए। जार्विस ने 555 गेंदों में 182 रन बनाए, जबकि टर्नर ने 759 गेंदों में 259 रन बनाए थे।