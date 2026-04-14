IPL इतिहास में नंबर 7 या उससे नीचे के क्रम पर खेली गई सर्वोच्च पारियां
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 21वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 57 रन से हराया। SRH ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216/6 का स्कोर बनाया। जवाब में RR की टीम 19 ओवर में 159 रन पर सिमट गई। RR के लिए डोनोवन फरेरा (69) ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। वह अब IPL में नंबर-7 या उससे नीचे के क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए तीसरी सर्वोच्च पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
#1
आंद्रे रसेल - 88* बनाम CSK, 2018
IPL में नंबर-7 या उससे नीचे के क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सर्वोच्च पारी खेलने का रिकॉर्ड कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पूर्व ऑलराउंडर आंद्रे रसेल के नाम है। उन्होंने 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में नाबाद 88 रन की पारी खेली थी। उसमें 1 चौका और 11 छक्के शामिल थे। उनकी पारी से KKR ने 202/6 का स्कोर बनाया। हालांकि, CSK ने लक्ष्य हासिल कर लिया था।
#2
राशिद खान - 79* बनाम MI, 2023
सूची में अफगानिस्तान के राशिद खान दूसरे नंबर पर हैं। 2023 में उन्होंने ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ निचले क्रम में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। 219 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए GT की हालत एक समय 55/5 और फिर 103/8 हो गई थी। हालांकि, राशिद ने जोरदार पलटवार किया और 32 गेंदों में 79* रन बनाए। स्पिनर ने 3 चौके और 10 छक्के जड़े। इसके बाद भी GT को 27 रन से हार झेलनी पड़ी।
#3
डोनोवन फरेरा - 69 बनाम SRH, 2026
सूची में RR के फरेरा अब तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने SRH के खिलाफ 44 गेंदों में आक्रामक 69 रन की पारी खेली। इसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। RR को 217 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय 9 रन पर 5 झटके लग गए थे। उसके बाद फरेरा ने रविंद्र जडेजा (45) के साथ छठे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी कर टीम को 159 रन तक पहुंचाने में मदद की।