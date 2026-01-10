WPL में छठे या उससे नीचे के क्रम पर खेली गई सबसे बड़ी पारियां

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 3 विकेट से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की। दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर नादिन डी क्लार्क ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 विकेट लेने के बाद 44 गेंदों में नाबाद 63 रन बनाकर RCB को आखिरी गेंद पर जीत दिलाई। यहां हम WPL में छठे या उससे निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सर्वोच्च पारी खेलने वाली बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 63* - नादिन डी क्लार्क बनाम MI, 2026 क्लार्क इस विशिष्ट सूची में शीर्ष पर हैं क्योंकि उपर्युक्त मैच में छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए यह पारी खेली। RCB एक समय 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 65/5 के स्कोर से साथ जूझ रही थी। उसके बाद क्लार्क एक शानदार पारी खेली। उन्होंने अंतिम ओवर में 20 रन बनाए और आखिरी गेंद पर अपनी टीम को जीत दिलाई। प्रोटियाज स्टार ने 44 गेंदों में 63* रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे।

#2 62 - चिनैल हेनरी बनाम DC, 2025 वेस्टइंडीज की ऑलराउंडर चिनैल हेनरी ने ब्रेबोर्न स्टेडियम में WPL 2025 के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ यूपी वारियर्स (UPW) की ओर से खेलते हुए शानदार 62 रन बनाए थे। 8वें नंबर पर आईं हेनरी ने टीम को 89 रन पर 6 विकेट गंवाने के बाद 177 रन के विजयी स्कोर तक पहुंचाया। 23 गेंदों की अपनी पारी में उन्होंने दो चौके और 87 छक्के लगाए। UPW ने बाद में यह मैच 33 रनों से अपने नाम किया।

