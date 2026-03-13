IPL के इतिहास में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज

मुंबई इंडियंस (MI) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक मानी जाती है। इस टीम के लिए कई धाकड़ बल्लेबाजों ने खेलते हुए यादगार पारियां खेली हैं और अपने दम पर मुकाबलों का रुख बदला है। कुछ खिलाड़ियों ने MI के लिए बड़ी पारियां खेलकर कई रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐसे में आइए इस लीग के इतिहास में MI के लिए सर्वश्रेष्ठ पारी खेलने वाले बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं।

#1 सनथ जयसूर्या (114* रन) पहले स्थान पर MI के पूर्व सलामी बल्लेबाज सनथ जयसूर्या हैं। उन्होंने IPL 2008 के 36वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ 114* रन बनाए थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए CSK ने 156/6 रन का स्कोर बनाया था। जयसूर्या ने 48 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 9 चौके और 11 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 237.50 की थी। MI ने 1 विकेट खोकर 13.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया था।

#2 रोहित शर्मा (109* रन) IPL 2012 के 58वें मुकाबले में MI के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 109* रन की पारी खेली थी। वह सूची में दूसरे स्थान पर हैं। MI ने उस मुकाबले में 182/1 का स्कोर बनाया था। रोहित नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने आए थे और 60 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए। उनके बल्ले से 12 चौके और 5 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 181.66 की रही थी। MI ने 27 रन से वो मुकाबला जीता था।

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#3 रोहित शर्मा (105* रन) तीसरे स्थान पर एक बार फिर रोहित का नाम है। IPL 2024 में उन्होंने CSK के खिलाफ 105* रन की पारी खेली थी। CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 206/4 का स्कोर बनाया था। रोहित ने 63 गेंदों का सामना कर ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 11 चौके और 5 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 166.66 की रही थी। इस पारी के बावजूद MI को उस मुकाबले में 20 रन से हार का सामना करना पड़ा था।

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