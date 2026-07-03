महिला टी-20 विश्व कप इतिहास के फाइनल मुकाबलों में खेली गई सर्वोच्च व्यक्तिगत पारियां
क्या है खबर?
महिला टी-20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा। इसके लिए दोनों टीमें जोर-शोर से तैयारियों में जुटी है। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल में हराते हुए खिताबी भिड़ंत सुनिश्चित की है। आइए इस मुकाबले से पहले विश्व कप इतिहास के फाइनल में खेली गई सर्वोच्च व्यक्तिगत पारियों पर नजर डालते हैं।
#1
बेथ मूनी - 78* बनाम भारत, 2020
महिला टी-20 विश्व कप इतिहास के फाइनल में सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज बेथ मूनी के नाम दर्ज है। उन्होंने विश्व कप 2020 में मेलबर्न में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 54 गेंदों में 78* रन की पारी खेली थी। इसमें 10 चौके शामिल थे। इसकी बदौलत कंगारू टीम 184/4 का स्कोर बनाने में सफल रही और बाद में 85 रनों से जीत दर्ज कर 5वें खिताब पर कब्जा जमा लिया।
#2
एलिसा हीली - 75 बनाम भारत, 2020
सूची में दूसरे नंबर पर भी ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली हैं। उन्होंने भी विश्व कप 2020 में मेलबर्न में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाफ 39 गेंदों में 75 रन की तूफानी पारी खेली थी। इसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उनकी बदौलत कंगारू टीम 184/4 का स्कोर बनाया और फिर भारत को 99 रनों पर ढेर करते हुए 85 रनों से जीत दर्ज की। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार खिताब पर कब्जा जमाया।
#3
बेथ मूनी - 74* बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2023
सूची में तीसरे नंबर पर भी ऑस्ट्रेलिया की मूनी हैं। उन्होंने विश्व कप 2023 में केपटाउन में खेले गए फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 53 गेंदों में नाबाद 74 रन की तूफानी पारी खेली थी। इसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनकी पारी से कंगारू टीम 156/6 का स्कोर बनाने में सफल रही। उसके बाद प्रोटियाज टीम को 137 रनों पर ढेर कर 19 रनों से जीत दर्ज की और अपने छठे खिताब पर कब्जा जमाया।
#4
हेली मैथ्यूज - 66 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2016
सूची में चौथे नंबर पर वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज हैं। उन्होंने विश्व कप 2016 में ईडन गार्डन में खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 45 गेंदों में 66 रन की तूफानी पारी खेली थी। इसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी पारी की बदौलत केरेबियन टीम ने कंगारू टीम से मिले 149 रन के लक्ष्य को केवल 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया था। यह वेस्टइंडीज महिला टीम का पहला विश्व कप खिताब था।