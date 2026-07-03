महिला टी-20 विश्व कप इतिहास के फाइनल मुकाबलों में खेली गई सर्वोच्च व्यक्तिगत पारियां

#1

बेथ मूनी - 78* बनाम भारत, 2020

महिला टी-20 विश्व कप इतिहास के फाइनल में सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज बेथ मूनी के नाम दर्ज है। उन्होंने विश्व कप 2020 में मेलबर्न में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 54 गेंदों में 78* रन की पारी खेली थी। इसमें 10 चौके शामिल थे। इसकी बदौलत कंगारू टीम 184/4 का स्कोर बनाने में सफल रही और बाद में 85 रनों से जीत दर्ज कर 5वें खिताब पर कब्जा जमा लिया।