क्या अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए फिट हुए रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या?

सीरीज

13 जून से शुरू होगी वनडे सीरीज

पहला वनडे मुकाबला धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में 13 जून को दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा वनडे लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 17 जून को होगा। ये मैच भी दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। सीरीज का आखिरी वनडे मुकाबला चेन्नई में 20 जून को खेला जाएगा। ये मुकाबला भी डे-नाइट (1:30 बजे) का होगा। बता दें कि वनडे सीरीज से पहले हुए एकमात्र टेस्ट में भारत ने पारी और 300 रन से जीत दर्ज की थी।