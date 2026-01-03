क्या BCCI ने रद्द कर दिया साल 2026 में होने वाला बांग्लादेश का दौरा?
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने के निर्देश देने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें तत्काल टीम से रिलीज कर दिया। अब खबर है कि BCCI ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) द्वारा हाल ही में घोषित 2026 में होने वाले बांग्लादेश दौरे को भी स्थगित कर दिया है। इससे दोनों देशों के क्रिकेट रिश्ते अब तक के सबसे निचले स्तर पर नजर आ रहे हैं।
मंजूरी
सरकार से मंजूरी लेने की तैयारी में है BCCI?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, BCCI ने सितंबर 2026 में होने वाले बांग्लादेश दौरे को फिलहाल रोक दिया है। इस दौरे का ऐलान शुक्रवार (2 जनवरी) को BCB ने किया था। BCCI अब इस दौरे को लेकर भारत सरकार से मंज़ूरी लेने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि बिगड़े हालातों में भारत-बांग्लादेश क्रिकेट संबंध भारत-पाकिस्तान जैसे हो सकते हैं, जहां दोनों टीमें तटस्थ स्थानों पर केवल ICC टूर्नामेंट में ही आमने-सामने खेलती हैं।
बयान
BCCI के अधिकारी ने भी दिया अहम बयान
BCCI के एक अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, "पिछले साल भी हम बांग्लादेश नहीं गए थे। BCB ने अपना अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर जारी किया कर दिया है, लेकिन अब इस पर भी संदेह बना हुआ है, क्योंकि किसी भी अन्य देश में खेलने के लिए हमें भारतीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। जहां तक टी-20 विश्व कप की बात है, बांग्लादेश भारत में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही खेलेगा। उसमें कोई बदलाव नहीं है।"
कार्यक्रम
BCB ने क्या जारी किया है कार्यक्रम?
BCB की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, भारतीय टीम अगस्त-सितंबर में 3 मैचों की वनडे और इतने ही मैचों की टी-20 सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगी। टीम 28 अगस्त को वहां पहुंचेगी। वनडे मुकाबले 1, 3 और 6 सितंबर को होंगे, जबकि टी-20 मैच 9, 12 और 13 सितंबर को खेले जाएंगे। इसके बाद भारतीय टीम स्वदेश लौटेगी। बता दें, दोनों टीमों के बीच जो सीरीज स्थगित की गई थी, उसे ही दोबारा शेड्यूल किया गया है।