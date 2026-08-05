बांग्लादेश क्रिकेट टीम 2 दशक बाद ऑस्ट्रेलिया में खेलने जा रही है टेस्ट सीरीज

क्या बांग्लादेश ने कभी टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को हराया है? जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 03:49 pm Aug 05, 202603:49 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश क्रिकेट टीम 2 दशक बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेलने के लिए जा रही है। इस सीरीज में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 13 अगस्त से डार्विन में और दूसरा मुकाबला 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा। इससे पहले बांग्लादेश ने आखिरी बार 2003 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। दोनों टीमें अब तक 6 टेस्ट मैच खेल चुकी हैं। ऐसे में आइए टेस्ट क्रिकेट में दोनों के आमने-सामने के रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं।